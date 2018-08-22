拆！竹北農舍違法擴建食品廠 竹縣府施鐵腕

新竹縣政府今早在新竹地檢署的強力監督下，強制執行竹北市中正西路一處農地違章鐵皮屋工廠的拆除工作。（記者廖雪茹攝）

2018-08-22 12:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今早在新竹地檢署的強力監督下，強制執行竹北市中正西路一處農地違章鐵皮工廠的拆除工作；雖然違建人先已自行拆部分鐵皮，但仍等到最後一刻，才無奈地配合搬走屋內財產，讓工人操作挖土機敲毀。

縣府地政處表示，這處位在竹北市溪洲段的非都市計畫農地，2016年被民眾檢舉大型違建鐵皮屋，經竹北市公所查報，因違法使用農地，依違反區域計畫法第21條、第22條相關規定，視面積裁罰12萬元，並限期變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。

但地政處在2017年第二波清查，發現該案並未改正，因此第二次加重裁罰後移送新竹地檢署偵辦，後續又再連續處分兩次，合計裁罰4次。

負責執行拆除的工務處表示，此農地僅有157.4平方公尺（約50坪）合法申請蓋農舍，卻擴建成2132平方公尺（約600多坪）、高約10公尺的大型鐵皮屋，作為食品工廠，違法使用約5、6年。

此案曾依據違章建築處理辦法第5條規定，給違建人30日補照期限，早已逾補照期限。後續經新竹地檢署列管在案，安排今日執行強制拆除。

違建人事前僅拆除部分鐵皮，見縣府執行人員和大批警力戒護，才趕緊搬走屋內財產，以減少損失。執行人員隨後以挖土機和人力進行拆除。

縣府表示，依規定，農地只能從事農業使用，如農舍、資材室等，須符合農地建蔽率，並事前向主管機關申請許可。此案鐵皮屋面積太大，無法補照。

縣府說，由於民眾檢舉，加上中央國土利用監測以衛星監控，近年越來越多違法使用土地的查報案件，經無限期的連續處分，部分已自行拆除。對於未配合改正的違建人，目前檢方列管在案的新竹縣農地違章鐵皮屋，計有13件執行強制拆除，今日拆除第2案，以期發揮殺雞儆猴的作用。

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    新竹縣政府今早強制執行竹北市中正西路一處農地違章鐵皮屋工廠的拆除工作；執行前，違建人先已自行拆部分鐵皮。（記者廖雪茹攝）

  • 鐵皮屋違建人拖到最後一刻，才無奈地配合搬走屋內財產，讓工人操作挖土機敲毀。（記者廖雪茹攝）

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