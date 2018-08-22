拆！竹北農舍違法擴建食品廠 竹縣府施鐵腕

新竹縣政府今早在新竹地檢署的強力監督下，強制執行竹北市中正西路一處農地違章鐵皮屋工廠的拆除工作。（記者廖雪茹攝）

2018-08-22 12:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今早在新竹地檢署的強力監督下，強制執行竹北市中正西路一處農地違章鐵皮工廠的拆除工作；雖然違建人先已自行拆部分鐵皮，但仍等到最後一刻，才無奈地配合搬走屋內財產，讓工人操作挖土機敲毀。

縣府地政處表示，這處位在竹北市溪洲段的非都市計畫農地，2016年被民眾檢舉大型違建鐵皮屋，經竹北市公所查報，因違法使用農地，依違反區域計畫法第21條、第22條相關規定，視面積裁罰12萬元，並限期變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。

但地政處在2017年第二波清查，發現該案並未改正，因此第二次加重裁罰後移送新竹地檢署偵辦，後續又再連續處分兩次，合計裁罰4次。

負責執行拆除的工務處表示，此農地僅有157.4平方公尺（約50坪）合法申請蓋農舍，卻擴建成2132平方公尺（約600多坪）、高約10公尺的大型鐵皮屋，作為食品工廠，違法使用約5、6年。

此案曾依據違章建築處理辦法第5條規定，給違建人30日補照期限，早已逾補照期限。後續經新竹地檢署列管在案，安排今日執行強制拆除。

違建人事前僅拆除部分鐵皮，見縣府執行人員和大批警力戒護，才趕緊搬走屋內財產，以減少損失。執行人員隨後以挖土機和人力進行拆除。

縣府表示，依規定，農地只能從事農業使用，如農舍、資材室等，須符合農地建蔽率，並事前向主管機關申請許可。此案鐵皮屋面積太大，無法補照。

縣府說，由於民眾檢舉，加上中央國土利用監測以衛星監控，近年越來越多違法使用土地的查報案件，經無限期的連續處分，部分已自行拆除。對於未配合改正的違建人，目前檢方列管在案的新竹縣農地違章鐵皮屋，計有13件執行強制拆除，今日拆除第2案，以期發揮殺雞儆猴的作用。

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