宜縣二結聯絡道優先段 明年底完工

2018-08-22 12:44

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府於中興文創園區南側，規劃從三星銜接五結，穿越台9線、國5到台2濱海公路的二結聯絡道，其中，台9銜接國5短短2.2公里的優先段，因辦理用地徵收，造價近15億元，預計明年底完工；縣府指出，完工後盼紓解羅東市區的交通負荷。

縣府2011年提出「宜蘭縣總體運輸發展計畫」，擘劃「四縱六橫」路網結構，四縱（南北向）分別有台2線、台9線、191甲線與南北向的台2庚線，六橫（東西向）則是宜6線、宜蘭A連絡道、縣民大道、傳藝路、二結聯絡道以及東西向的台2庚線（冬山聯絡道）。

屬宜蘭縣「四縱六橫」交通總規劃中的一條東西向要道二結聯絡道，以省道等級規畫，全長11.38公里，從三星196縣道銜接台9，再一路延伸到台2線，其中，台9銜接國5的優先段，又分為都內與都外段，由縣府自籌經費加中央補助施作。

都外段去年3月開工，預計今年底完成，都外段則預計10月開工，於明年底完成，刀路寬度約40公尺，以單向2快車道1慢車道設計。

2公里的道路工程總經費卻近15億元，引發外界質疑效益，對此交通處指出，興建二結聯絡道須以市價徵收土地，用地經費幾乎佔總工程經費的一半，導致造價昂貴，但因中興文創園區成立，為因應人潮帶來的車流量，優先段確有施作必要。

交通處指出，優先段通車後，盼能解決鄉道宜24、25的交通瓶頸，替代196縣的過境功能，達到分流目標，至於優先段以外，國5銜接台2及台9銜接196兩段長約9.18公里的道路，也同樣牽涉到用地費過高的問題，仍在評估需求的急迫性。