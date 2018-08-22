控政府放任Uber亂象 小黃運將揚言抗爭

政府放任Uber亂象，小黃運將擬抗爭要求出來面對。（路透）

2018-08-22 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕今早，立委鄭寶清、陳雪生和華民國汽車運輸業駕駛工會全國總工會共同召開記者會，對Uber自去年4月與小客車租賃業者合作後重返市場的亂象表達不滿，表示政府無視小黃運將生意受到衝擊，更痛批「政府比強盜還強盜！」計程車業者揚言，若再未能有共識只好街頭見。

綜合媒體報導，此記者會的用意在於讓政府正視Uber對台灣小黃運將的生計影響，希望交通部盡快解決牌照總量管制問題，不要讓計程車司機間削價競爭的狀況持續下去。

《蘋果》報導指出，美國紐約在今年上半年共發生了六位計乘車司機自殺事件，台灣在本日9日至19日，十天內也發生四位計程車司機自殺事件，Uber等叫車平台的車輛無限制增加，導致各家業者間削價競爭，如此惡性循環會讓計程車司機及業者無法生存。

據《聯合報》報導，立委陳雪生質疑Uber前年12月就開始違法營業，為何公路總局遲遲無法解決這個問題，公路總局專門委員黃鈴婷回應道，監察取締從無懈怠，目前總取締案件約700件，罰款金額達25億，回收近6000多萬，剩餘金額會等程序走完送強制執行。

交通部表示，明天已請六都計程車公會和全國駕駛員工會共同討論這個問題，將針對行業如何管理及租賃車駕駛是否比照計程車駕駛須申請執業登記證等問題來討論，共同協商、尋得解決辦法。