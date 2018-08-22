祖父母節逛動物園 來看白手長臂猿「阿寶」、河馬「娜娜」

白手長臂猿「阿寶」已經當阿公囉。（台北市立動物園提供）

2018-08-22 11:55

〔記者蔡亞樺／台北報導〕每年8月第4個星期日為「祖父母節」，也就是這個週末，台北市立動物園7、8月舉辦夏季專屬週六夜間活動，本週末是最後一個夜間開放，8月25日舉辦「祖父母節」特別活動，包括河馬奶奶「娜娜」、已經當阿公的白手長臂猿「阿寶」等不少動物都升格為爺奶，歡迎遊客帶著祖父母到動物園，看高齡動物如何過生活。

動物園指出，園內達到祖父母等級的動物有即將滿34歲的河馬「娜娜」、38歲及36歲的犀牛「犀敏」與「犀西」，29歲及27歲的台灣黑熊「小熊」與「寶貝」，以及31歲的白手長臂猿「阿寶」。另外在園內有孫子或孫女的動物祖父母，則包括黑猩猩阿嬤「咪咪」、穿山甲阿嬤「穿穹」及阿公「穿胖」。

配合祖父母節，動物園將於8月25日上午8點半至11點半，舉辦祖父母節活動「以愛守護 代代相傳」，將設置多樣有趣的攤位，以「感恩」、「傳承」、「關懷」做為攤位主題，當天「健康熊讚」活動再加碼，只要拿著集章卡至「安全拼拼樂」攤位，完成闖關後，可獲限量100份的環保袋。

此外，動物園在8月份舉辦「健康熊讚-友善安全步道集章活動」，8月底之前，民眾只要在園內集滿4個位於各步道之紀念戳章，就可到遊客服務中心兌換限量小禮物。另外憑集章卡至「Taipei Zoo 臺北市立動物園」FB粉絲專頁 （活動頁面https://goo.gl/womKF7）完成指定任務，還可獲得「水獺寶寶喜氣洋洋扇」，每日限量贈送50個，送完為止。

猜猜看，誰是高齡34歲的河馬奶奶「娜娜」？（台北市立動物園提供）

非洲動物區拜訪白犀牛奶奶「犀慧」。（記者蔡亞樺攝）