醫病》奇異果吃太多 慢性腎病患險喪命

2018-08-22 11:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣74歲陳姓男子，近日收到朋友贈送一大箱奇異果，他擔心放太久會腐壞，一天吃好幾顆，但因奇異果為高鉀水果，使得有慢性腎臟病的陳男身體無法負荷，引發高血鉀症，經送醫急診，緊急洗腎治療後，才脫離險境。

大千綜合醫院腎臟內科醫師許哲維表示，鉀離子是人體重要的礦物質之一，與鎂、鈉、鈣離子一同促進神經活動與肌肉收縮，同時也有助於心臟跳動的規則性。

許哲維說，鉀離子主要來自各類食物，腎功能正常的人可以將過量的鉀隨著尿液排出，維持血中濃度穩定；但對於腎功能異常的病人因無法正常排出過多的鉀離子，就容易使血鉀過高導致高血鉀症。

高血鉀症在初期會出現肌肉震顫、抽筋、感覺異常、肌肉無力等症狀，嚴重時可能導致心律不整，甚至心跳停止而死亡。

許哲維指出，慢性腎臟病人要預防高血鉀症，平少吃高鉀水果，如：柑橘類、葡萄、香蕉、西瓜、木瓜、棗子、枇杷、草莓、奇異果、哈密瓜、桃子、番茄等。

另，因蔬菜普遍含有高濃度的鉀離子，所以要避免生食，建議食用前先用熱水煮3～5分鐘，並且不喝菜湯或火鍋湯。慎選根莖類食材：如馬鈴薯、芋頭、南瓜或山藥，要注意食用的分量。不使用低鈉鹽或薄鹽醬油。不喝咖啡、濃茶、果汁、雞湯、雞精等含有大量鉀離子飲品。

陳男患有糖尿病、高血壓及慢性腎臟病多年，有定時回診及服藥治療。但他因攝取了過量的鉀離子，導致頭暈及全身肌肉無力到急診就醫，醫師檢查發現他每分鐘心跳約30多下、收縮壓也只有80左右，抽血檢查血清鉀離子濃度高達7.3meq/L（正常值為3.5-5.5），心電圖呈現嚴重的心律不整。