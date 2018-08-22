整理祖厝驚見30年前超低物價...他淚訴生錯年代

因為房價太高，網友決定整理祖厝住下來。（圖擷取自PTT）

2018-08-22 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕物價越來越高，讓許多年輕人大喊吃不消，有網友在整理祖厝時，偶然發現一張附有世界地圖的桌子只要50元，好奇下查了80年代的薪資水平，隨便都有3萬5千元，讓他不禁感嘆生錯年代。

這名網友昨天在PTT上和大家分享，「小的返鄉務農鍵盤農夫」，原本想買房子，但看了價格，鄉下透天厝新屋600萬、二手300萬，令他望之卻步，決定「隨便整理祖厝打算住個20-30年」。

整理過程中，偶然發現一張桌面附有世界地圖的桌子，「看一下價格居然只要50元！」、「現在50只能買一杯手搖吧…」，好奇下原PO上網查了80年代的薪資及物價，發現快遞月薪3萬5千元、送瓦斯人員月薪5萬，一張民國85年的報紙上，萬芳醫院捷運站附近32坪的房子也只要195萬元，讓他大嘆，「X！我是不是生錯年代啊QAQ」。

網友看完陷入回憶留言表示，「我老母說70年代牛肉麵大約40元」、「我還吃過10元的陽春麵呢～」、「吃過5元豆花」、「科學麵4元」、「我朋友以前當制服條子，老家整區木屋大火二萬多人無家可歸，當時餛飩麵一碗3角」、「吃過五元陽春麵的魯叔路過…」；不過有網友發現桌子上標示的50元其實是指地圖，「但是你那張五十指的是地圖，那張桌200」。

網友在整理祖厝時發現一張附有世界地圖的桌子。（圖擷取自PTT）

桌子上面標示著「定價五十元」。（圖擷取自PTT）

70年代的薪資。（圖擷取自PTT）