本土蒜低價滯銷 莿桐蒜農「扛蒜」抗議政府進口大蒜

莿桐鄉多位農民扛著蒜頭到縣府抗議進口蒜打壓本土蒜。（記者林國賢攝）

2018-08-22 11:42

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣莿桐鄉30多位蒜農今天上午至雲林縣政府抗議進口蒜打壓本土蒜，造成本土蒜乏人問津，持續低迷，強烈要求政府立即停止進口大蒜，保障蒜農權益。

縣府農業處副處長陳炳坊表示，我國加入WTO（世界貿易組織）後，國內蒜頭價格與國際蒜價連動，並受進口蒜牽連，縣府多次向農委會要求妥善調整進口制度，提高關稅及避開本土蒜產季，維護蒜農生計，今天農民的訴求會立即反映農委會等單位。

莿桐鄉前鄉代會主席林靖焜及多位蒜農指出，今年年初蒜價低迷，他們遵從政府政策將蒜頭烘乾貯藏，但政府卻未停止進口蒜，造成價格始終在低價徘徊，面臨賣不出去困境。

蒜農鄭春金說，節氣白露過後進入東北季期，貯藏蒜頭會開始變質損壞，將讓損失加劇，希望政府停止蒜頭進口，並協助農民出售，保障他們的生計。

陳炳坊指出，今年5至7月進口蒜頭數量較去年同期減少3120噸，本土蒜頭出口量增加1379噸，整體而言，國內蒜頭供需相當平穩，西螺市場拍賣價每台斤33至46元左右，維持平穩。

陳炳坊說，縣府除將把蒜農3點訴求轉呈中央，並會邀集縣內蒜商共同立下於大蒜產期不進口大蒜之切結書，保障蒜農收益。

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