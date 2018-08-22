提升梨山道路品質 中市路平工程延伸至南投交界處

2018-08-22 11:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市路平專案前進梨山，已陸續完成福壽路及武陵路部分路段，今年爭取到前瞻計畫補助，即日起進行福壽路自福壽山農場入口至近南投縣交界處路平工程，全長約2.1公里，預計9月中旬完工。

建設局表示，和平區福壽路位於合歡山與雪山群峰間，除提供民眾交通使用，更是觀光、農產運輸通行唯一幹道，因重型車輛通行頻率高，路面不佳亟待改善；市府為此向中央爭取前瞻計畫補助路平專案，改善範圍自福壽山農場入口至近南投縣交界處，全長約2.1公里。施工前已多次與管線單位會勘，以孔蓋下地率70％為目標，提升路面平整度。

建設局日前已進場執行福壽路側溝增設、路面瀝青刨除、瀝青加封、附屬設施改善及標線繪製等改善工程，若天氣狀況許可，可望於9月中旬完工。建設局也要求施工單位確實執行交通維持與警示，施工期間請民眾配合交通管制。

建設局長黃玉霖表示，市府全力投入和平區建設，今年推動和平區東崎路、武陵路及福壽路路平專案，並向交通部公路總局爭取納入前瞻計畫中辦理，共獲核定8000萬元，由中央負擔50％，地方負擔50％。另外，也協助和平區公所爭取前瞻計畫補助，目前已核定達觀里、梨山里及南勢里等10條部落道路，總計5000萬元，建設局同樣負擔50％經費，由和平區公所執行路平。