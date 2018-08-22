反常！炎夏台南流感有增加趨勢 民眾小心防範

2018-08-22 11:08

〔記者王俊忠／台南報導〕目前正值夏日且非流行感冒流行季，但台南市衛生局發現近期在學校、醫院、護理之家等人口密集機構流感有群聚出現，7、8月流感病例較6月份有增加情形，提醒民眾不要掉以輕心，平時勤洗手、戴口罩、注意呼吸道衛生與咳嗽禮節，並在流感季前接種疫苗（今年10月15日開打），倘若出現發燒、咳嗽等類流感症狀，請儘速就醫，落實不上課、不上班。

衛生福利部疾管署統計南市流感併發重症部分，今年7月通報數14人，確定病例11人；8月截至17日已通報20人，確定病例12人，相較於6月通報6人、確定病例5人，有明顯增加情形；近期學校、醫院、護理之家等人口密集機構流感群聚也出現零星案例，請民眾切勿掉以輕心，應多注意避免受到感染。

衛生局疾管科表示，倘民眾有就醫需求可到南市流感抗病毒藥劑合約院所就醫，經醫師診療後符合衛福部疾管署公告的公費對象即可使用公費藥物，學校、醫院或人口密集機構發現上呼吸道疾病人數有增加情形，也應儘速通知衛生局，以及早介入防治。

衛生局長陳怡呼籲民眾，生病時請在家多休息，避免出入人潮擁擠或空氣不流通場所，平時養成用肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等個人衛生措施，民眾若出現呼吸急促、困難、高燒等流感危險症狀，請戴口罩、儘速就醫，以掌握治療黃金時間，降低病毒對身體負面影響。今年流感疫苗確定在10月15日開打，接種後2週才會產生足夠保護力，屆時請民眾踴躍接種。