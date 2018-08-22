老弱看病路遙迢... 鹿谷3聚落 9/1公車復駛

2018-08-22 10:57

〔記者謝介裕／南投報導〕在民意浪潮下，南投縣鹿谷鄉秀峰村東埔寮仔及永隆村溪底城、茅埔等3個聚落，停駛1個月的員林客運公車，將在9月1日起恢復行駛，但班次與原先一樣，每天只提供2個班次往返。

鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社理事主席康峻瑜，係永隆村在地人，鄉內東埔寮仔、溪底城、茅埔等3個聚落，在今年8月1日起員林客運停駛以來，他曾看見1位年邁的父親為了帶身障的女兒下山到竹山看病，從溪底城山區走了2個多小時，才抵達距離其住家最近的秀峰村莊的候車站，他不忍其父女如此舟車勞頓，索性載其一程。

南投縣人口老化嚴重，上述3個聚落也不例外，員林客運停駛以來，對當地民眾居家生活與工作造成極大的不便，以致民怨四起，立委林靜儀、民進黨縣長參選人洪國浩、竹山代表陳玉鈴等人接獲陳情後，遂邀集公路總局、員林客運等相關單位，積極居中協調下，員林客運也允諾9月1日起恢復行駛該6718的路線。

員林客運公司指出，偏鄉地區年長者交通多仰賴客運服務，該6718路線復駛後，相信可提升銀髮族外出行動的便捷性，該公司也一定會秉持「以客為尊」精神，做好服務工作。

不過，之前因上述3個聚落未被納入行駛路線，以致未能獲得偏鄉補助經費彌補虧損才停駛，如今獲公路總局核准許可，每天有2班次往返，早班車為每天上午8時從竹山站發車；末班車則在下午5時15分，也希望政府能兌現偏鄉補助的承諾。

南投縣府工務處長陳錫梧說，員林客運行駛6718路線的偏鄉補助費用，每年約須8萬多元，縣府一定會與中央各負擔一半，且說到做到，客運公司不用擔憂。