賴揆：去年全台調解成功11.2萬件、成功率79.6％

行政院長賴清德22日出席106年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會。（記者羅沛德攝）

2018-08-22 10:01

〔記者李欣芳／台北報導〕內政部與法務部今天上午共同舉辦「106年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，由行政院長賴清德親自頒獎，賴清德致詞表示，去年全台灣有14萬1510件調解案件，其中有11萬2711件調解成功，調解成功率達79.6%，行政院對大家的努力由衷感激。

今天共有283位調解績優人員接受表揚，其中服務年資滿30年的資深調解委員8人，更由賴揆代頒蔡英文總統的感謝狀，以表達政府對調解委員長期奉獻的定與感謝。

上午的表揚大會，在國軍文藝活動中心舉行，包括內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥等人出席。

賴清德致詞表示，在司法制度之外，各國都有調解制度的建立，擔任調解委員要要俱備三個條件，首先，是德高望重的人；其次，調解委員本身行事風格公正，有能力進行調解；第三，調解委員在專業之外還有愛心，目前全台灣有4000多位調解委員每天都在幫各地民眾解決問題。

賴清德強調，去年有11萬2711件調解成功，這些如果是調解成功的案件就不會走法院，因為如果都走法院訴訟程序，則法院會忙成什麼樣子，耗費的社會成本會更大。

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行政院長賴清德22日出席106年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會。（記者羅沛德攝）

行政院長賴清德22日出席106年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會。（記者羅沛德攝）