醫訊》投醫美女醫療團隊 「婦女病」不怕羞開口

衛福部南投醫院婦產科醫師黃馨慧、陳麗琴、黃子菲及涂品儀（左至右）等4人，所組成的美女醫師團隊，使得醫院醫病關係更加和諧。（記者謝介裕攝）

2018-08-22 09:28

〔記者謝介裕／南投報導〕不婚及少子化雙重衝擊，南投縣總人口數已跌至50萬人以下，惟衛福部南投醫院婦產科醫師名額未減反增，且5名婦科醫師中僅1位男性，4位女醫師聯手組成的美女醫療團隊，不但拉近醫病良好關係，連「婦女病」也不用再因害羞、尷尬而不敢就醫了﹗

南投醫院婦產科原本已有3位女醫師，最近又從新北市部立雙和醫院來了1位女醫師黃子菲，使得婦科美女醫師陣容更加堅強，且從主任陳麗琴迄醫師黃馨慧、涂品儀及黃子菲，她們4人均非南投在地人，但深感南投偏鄉醫療資源缺乏，才主動從都會區請調至南投醫院，相當難能可貴。

南投醫院院長洪弘昌指出，對醫師來說，病患是無性別之分，惟婦女朋友因「婦女病」登門求診，一旦踫到男醫師時，卻往往羞於啟齒，如今美女醫師群的到來，困擾婦女們的婦科問題，也可望迎刃而解。

然而，南投醫院目前平均每月新生兒僅10位左右，有需要如此龐大的婦科醫師陣容?院方則說，正因少子化，更需以親切、專業的服務態度，取得婦女及一般民眾的信任及信心，讓身為地方中心醫院的南投醫院，守護社區民眾健康的職責能更加落實。