獨家》愛台老外夜訪雨傘節 捕捉珍貴「斷尾求生」畫面

雨傘節口中緊緊咬著奮力擺動的蜥蜴斷尾。（獲William Christopher Murphy授權使用）

2018-08-22 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕去年拍下《山神級百步蛇》而爆紅的外國愛蛇者墨菲（William Christopher Murphy）近日夜訪山林，拍下台灣6大毒蛇之一雨傘節罕見的捕食過程。只見雨傘節的獵物在鏡頭前使出「斷尾求生」絕技，犧牲尾部成功換取脫逃空間，讓一旁的墨菲看了驚呼連連。

墨菲昨天（21日）凌晨在桃園虎頭山拍下這段珍貴畫面，這場生死對決發生在道路旁不起眼的山溝中，只見這條雨傘節逡巡前行，遭遇獵物—長尾南蜥（Mabuya longicaudata）後便展開對峙，隨著時間分秒過去，雨傘節決定主動出擊，而長尾南蜥見狀便逐步後撤，一直退到山溝盡頭的水泥牆邊。

長尾南蜥眼見退無可退，竟鼓起勇氣主動躍向身懷劇毒的雨傘節，而後者也選在這時發動攻擊，雙方在空中交手，此一瞬間過後，只見牠們互換位置，南蜥站在有活路那側平靜地觀察情況，而雨傘節則待在山溝盡頭處，嘴裡緊緊咬著正奮力擺動的蜥蜴斷尾。

長尾南蜥雖犧牲一條尾巴，卻已爭得足夠的逃脫空間，位於山溝活路的牠，面對雨傘節接下來的幾次攻擊均能及時閃避，最終就這樣一溜煙逃走，留下惆悵的雨傘節在現場找尋已遠去的獵物蹤跡。

雨傘節又名銀環蛇，屬眼鏡蛇科環蛇屬，是台灣6大毒蛇之一，身懷劇毒的牠天性卻相當害羞，受干擾時往往選擇逃避而非暴起傷人，是相當常見的毒蛇；長尾南蜥是石龍子科南蜥屬的爬行動物，主要棲息於岩地或草地，民眾假日出外踏青時常能在步道扶手處觀察到正在作日光浴的長尾南蜥。

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