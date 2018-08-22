台灣國際水展 8/29高雄展覽館登場

2018-08-22 08:27

〔記者張忠義／高雄報導〕因應全球極端氣候變遷，缺水危機已成全球共通現象，也突顯出水資源管理的重要性，由外貿協會主辦的台灣國際水展，即將在高雄展覽館展出，集結淨水、濾水、泵浦、廢污水處理設備及再生水利用技術等指標廠商，並透過展覽、論壇及採購洽談會三大主軸，協助業者掌握水產業最新技術及趨勢。

經濟部水利署署長賴建信、中華民國對外貿易發展協會展覽業務處長黃漢唐、高市水利局副局長陳琳樺等人，在展前記者會上合力裝上道具水管，宣布第五屆台灣國際水展本月29日在高雄展覽館登場。

今年水利署再度籌設「再生水產業專區」，並將展示台灣首座放流水回收再利用的大型再生水廠─高雄鳳山溪污水處理廠正式啟用的再生水系統，該項技術可把淨化後原應放流的都市污水回收再利用，以供應臨海工業區每日近四分之一的需水量。

參展廠商除水利署外，並有連續多年參展的高雄市政府水利局、工研院、笠毅、鶴見、崧泉、大井、國際過濾及葳錦，還有首次參展之李長榮化工及高雄市政府等多家指標廠商及單位，將完整展示我國水科技上中下游技術及產品，包括智慧型水質監測器、UF等級中空纖維膜–膜生物反應器、真空污水下水道系統、全自動逆洗連續過濾機、RO淨水設備等。