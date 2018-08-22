保險業年薪百萬？ 他說出「黑暗精華」、10原則避免吃虧

保險業年薪上看百萬？有過來人分享過程。圖為情境照，與文無關。（資料照）

2018-08-22 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕不時能聽說有人賣保險，年紀輕輕就達到年薪百萬，但有離開保險業的網友分享過程，並建議想買保險的人10大原則，避免吃虧。

網友在PTT指出，保險業的精華就是增員和行銷，進入業務工作的門檻低，但他提醒新鮮人可以多想想，「畢竟能年薪百萬，且每年都維持百萬的人，絕對不會是剛入門的你」。

有人會說想先闖闖看，一年後不行再離職，該網友則認為「其實就是保險業黑暗精華的所在」，首先佣金會逐年遞減，其次多數險種只能領3到5年佣金，最後定期險能累積的佣金較可觀。他說，新鮮人撐完辛苦的第一年，若離職佣金全歸主管，若不離職，就要繼續忍耐低薪，這也就是保險業「增員的輪迴」、「增員（下線）越多，腳步就能站得越穩」。

該網友建議買保險時避免吃虧的10大原則：

1.用最低價格買到需要的保障。

2.貨比三家。

3.不接觸不肖業務員。

4.掌握基本保險知識。

5.衡量收入。

6.理解自己的需求。

7.了解保單能帶來的保障。

8.承保前後有問題就要問。

9.聽了業務的說法，抱持懷疑態度是必要的。

10.如果遇到好的業務員，請不要凹他們退佣。