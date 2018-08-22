婚紗照慘拍成「遺照」 新娘現身：我百年後拿出來用！

女網友抱怨自己的「普度風」婚紗照，也PO出「金童玉女」對照圖。（圖擷取自爆怨公社）

2018-08-22 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友公布自己的婚紗照，由於造型和風格詭異，像極了「金童玉女」，讓她不住抱怨，農曆七月看到會被嚇死，如今這名女網友現身透露，「這照片我以後百年以後再拿來用！」

女網友日前在臉書「爆怨公社」PO出自己剛出爐的婚紗照，稱「農曆七月看到自己婚紗照被嚇死。現在婚紗流行金童玉女風格嗎？」實在不敢在婚宴上放這些照片觸霉頭，也不想「加價」重拍，很怕再拍出一組「普度風格」的。

照片中，新郎穿黑色西裝，新娘穿金色和紅色相間古代禮服，表情肅穆，女網友還附上另一張「金童玉女照」互相對照。

這名高雄的許小姐即將舉辦婚宴，她接受《蘋果日報》訪問時說，是家人跟她說照片很觸霉頭，她才發覺，當時拍完業者還跟她說「讚啦！就是這種感覺，就是要這種感覺...」但看到照片她馬上關電腦，覺得很難過，直言「以後百年再拿出來用」。

報導提到，許小姐一套白紗加上2套自選禮服，共2萬800元，共拍100多張照，已先支付1萬4000元，事前有溝通與找樣本，攝影師也說沒問題，沒想到拿到照片後讓她傻眼。