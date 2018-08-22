中南部、台東慎防陣雨 明起南方低壓帶北移天氣更不穩

今日台灣受到南方低壓帶北移影響，天氣不穩定，中南部及台東地區有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2018-08-22 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣受到南方低壓帶北移影響，天氣不穩定，中南部及台東地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生可能；午後各地易有雷陣雨，在熱力作用加乘之下容易有局部大雨或豪雨發生。

中央氣象局指出，今日各地高溫普遍在32至34度左右，未下雨時會略感悶熱，不過在午後強降雨部分，民眾前往山區及河川附近活動需多加留意溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

第19號中度颱風「蘇力」22日凌晨2點位於台北東北方880公里之海面上，正朝韓國移動，預計在週四、週五左右會影響韓國一帶，對台灣無直接影響；第20號中度颱風「西馬隆」在今日凌晨2點位於台北東方2030公里之海面上，朝西北方向朝日本移動，預計在週四、週五左右會影響日本一帶，對台灣亦無直接影響，不過近日預計有赴日韓行程的民眾需特別留意颱風動向。

今日空氣品質部分，中部以北地區風場為西北風，沿海風速較強及受降雨洗除作用，空氣品質普遍較佳，惟下風處、內陸地區污染物較易累積。北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏、宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖為「良好」等級。

週四至下週二（23日至28日）台灣地區仍位於季風低壓的影響範圍內，23日及24日南方低壓帶北移，天氣更加不穩定，中南部及台東地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南方低壓帶北移期間易有熱帶擾動發展，並有熱帶性低氣壓生成發展的機會。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 34 27 ~ 33 27 ~ 31 26 ~ 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）