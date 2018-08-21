高雄鐵路地下化10月中通車 沿線設C-Bike及空品感測器

公共腳踏車租賃站將裝設空品微型感測器。（記者陳文嬋攝）

2018-08-21 23:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化今年10月中旬將通車，環保局針對沿線10個車站，將設置公共腳踏車C-Bike及空品微型感測器，串聯公園、學校等，預計3年拓點至400站，並裝設60座空品微型感測器，完成最後一哩路的銜接。

值得一提的是，民眾目前能使用一卡通、有錢卡電子票證或信用卡來租借C-Bike，悠遊卡及icash等電子票證預計今年底前加入C-Bike「多卡通」營運模式，民眾租車暢遊高雄更便利。

環保局全國首創C-Bike受歡迎，今年邁入營運第10年，C-Bike月平均使用人次由1萬多人逐年成長，迄今每年搭乘超過39萬人次，依據近2年營運資料，每站每月平均增加近770人次。

隨著鐵路地下化工程將於今年10月中旬通車，從左營大中路到鳳山大智陸橋，全長超過15公里，沿線將設置10個車站，市府規劃為綠色園道，環保局依工程分成3階段，於新建車站70公尺內，規劃設置公共腳踏車。

環保局表示，以高雄段設置5座最多，包括鼓山、三塊厝、民族站等，串聯里活動中心、公園、學校等，更向外延伸至觀光景點美術館、科工館等，民眾騎乘C-Bike沿著愛河，到舊三塊厝火車站、科工館等，體驗一場知性之旅。

環保局說，左營、鳳山段規劃各設置2座租賃站，包括內惟站、左營站北邊，鳳山段規劃於大順三路東側、正義路，北門里長謝秀霞爭取綠色園道設置C-Bike，更貼近民眾的生活圈。

環保局指出，C-Bike預計3年內增設100站，累計拓點可達400站，預估年使用人次超過500萬人，並增設60座空品微型感測器，可偵測溫度、濕度、一氧化碳，甚至PM10、PM2.5等感測項目，提供民眾即時空氣品質資訊。