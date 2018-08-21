票價僅莒光號7折！南迴線電氣化施工減班 3線客運輸運

高雄區監理所因應台鐵施工夜間減班，9月推出3條公路客運替代輸運旅客。（記者陳文嬋攝）

2018-08-21 23:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕交通部鐵道局下個月進行南迴線電氣化第三階段工程，高雄區監理所啟動公路客運替代運輸，規劃高雄、屏東、台東往返3條路線，每月出車452車次，方便民眾搭車旅遊、返鄉，票價僅台鐵莒光號7折優惠，十分划算。

鐵道局去年9月推動南迴線電氣化工程，台鐵南迴線列車同步夜間減班，高雄區監理所配合鐵道局前二階段施工，以臨時公路客運路線替代，協助載運近3萬元人次。今年9月至12月進行第三階段施工，高雄區監理所週一至四及週六晚間5點至凌晨0點台鐵減班後，同步啟動公路客運替代輸運旅客機制，規劃高雄、屏東、台東往返3條路線。

監理所說，3條公路客運路線是0978高雄往返台東每週有50班，0979潮州往返台東每週16班，0980潮州往返枋寮有47班，總計每週出動113輛車次，整個月出動452車次。

值得一提的是，台東正值太麻里金針山花季，海拔1300公尺雙乳峰至1500公尺忘憂谷氣溫比較濕冷，是金針花最早開花的地點，目前花開率3到4成，預計8月底至9月中旬全面盛開，遊客可利用公路客運替代運輸措施，享受一趟太麻里賞花之旅。

高雄區監理所所長梁郭國說，民眾搭乘公路客運從高雄往返台東，每趟只要花100多元，相當於台鐵莒光號打7折優惠，監理所並推出《回家其實很簡單》影片，可於YouTube點閱觀賞，歡迎善加利用，搭乘公路客運回家。