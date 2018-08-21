彰縣骨灰櫃位可供應20年 自然環保葬難推動

彰化縣埔心鄉公墓劃設樹葬環保專區，已劃設多年，尚無骨灰拋灑及植存等相關法規規定，推動不如預期。（民政處提供）

2018-08-21 23:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣是六都以外唯一的百萬人口大縣，高達近128萬人，每年死亡人數約8、9000人，但內政部統計發現，全縣納骨塔總數高居全國之冠，尚未使用的骨灰和骨骸櫃位仍有17萬多個，若再加計新建中納骨塔，保守估算骨灰空櫃位至少超過20萬個，對照每年不到1萬名死亡人數，即使再加上各鄉鎮陸續禁葬須遷葬的，縣內骨灰櫃位起碼再供應20年，應該都不成問題。

納骨塔供過於求已是不爭的事實，然而，彰化縣到目前連個火化場都沒有，往生者火化都得遠赴鄰近縣市，火葬場沒人敢蓋，納骨塔卻一座接著一座蓋，形成奇怪現象。

骨灰空櫃位那麼多，彰化縣政府民政處推動樹葬等多元葬法，於埔心鄉第5公墓劃設環保葬區，可惜，從2015年出現首位樹葬者至今，3年多來只有172位往生者選擇使用自然環保葬，樹葬成效不如預期，相較於都會縣市，農業縣難推動，更何況骨灰櫃位選擇性又高，「自然葬沒碑沒名，要讓親人身後化為春泥，做不下去…」民眾說，納骨塔越蓋越好，選擇又多，還能看到骨灰壇和親人相片，骨灰放塔才安心。

對此，民政處指出，多元葬法是未來時勢所趨，樹葬和海葬都是，國外早已成熟，國內起步階段，縣府考量納骨塔從規劃到建設完竣耗時甚久，並為了將傳統公墓更新起掘及遷葬，考量未來需要大量塔位提供民眾安置先人骨骸，眼光放遠，自不可等鄉親無櫃位可供先人使用才開始緊張，預先規劃準備有其必要。

民政處說，目前已草擬骨灰拋灑及植存辦法，法制程序即將完成，希望用法規為後盾做好多元葬法，放眼3、40年後甚至更久，民眾處理親人善後，不是只有單一納骨塔櫃位選項。