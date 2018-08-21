「不再為市府背黑鍋！」黃金海岸船屋 業者揚言解約

台南市政府將黃金海岸船屋「海丸號」委由有戲數位公司經營。（台南市觀旅局提供）

2018-08-21 23:44

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了活化台南市南區黃金海岸的船屋，台南市政府委由有戲數位公司經營，但是業者遲遲未有動作，讓議員質疑此案是否涉及「打著市府名號吸金」。議員今天再度質詢觀旅局，也意外引出業者揚言解約，「不再為市府背黑鍋」。

觀旅局：下週2二次點交

國民黨議員李中岑、洪玉鳳、蔡淑惠質疑，業者將船屋取名為「海丸號」，原定今年7月開幕，結果至今仍滿布灰塵，有戲數位公司是否只是打著市府名號違法吸金？市府則澄清，業者規劃採招商進駐方式營運，向進駐廠商收取租金，並非違法募資，也因船屋老舊出現許多漏水點，才遲遲未點交，但已與業者約好下週2辦理二次點交。

不過，有戲數位公司負責人林春蓉受訪時卻語出驚人，直說不再為市府背黑鍋，研議解約。她說，去年11月簽約後，原定隔月就可點交，沒想到尚未拿到使用執照，必須延到6月點交，結果又碰上豪大雨，導致海丸號多處漏水，以致日期再度延後。

林春蓉批評，他們早在4月初就開始招商，6月時更已找來5、60家廠商，但漏水問題導致7月無法準時開幕，3、40家廠商因此離開，而這也讓他們商譽受損，因此決定解約。觀旅局則說，廠商是否依約執行，得看下週的點交情形再行辦理。

船屋於1993年興建，開發經費近5億元，但閒置20多年，已成為台南最大的蚊子館。聽聞此案再度受阻，當地居民直言相當可惜，並說不希望政黨惡鬥犧牲發展的機會，若是真的解約，恐怕也沒有廠商敢再進駐經營！