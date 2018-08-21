雜草長到90公分 善化「草莓公仔」變「秘密客」

在槽化島上的草莓公仔，原本造型可愛，卻因雜草叢生，讓民眾看不下去。（記者吳俊鋒攝）

2018-08-21 22:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕8月份以來，台南時常出現午後雷陣雨，因水分滋潤，環境潮濕，一些綠地雜草叢生，甚至長得太高，讓善化區台1線與目加溜灣大道交會處的草莓公仔，只能半身見人，相當諷刺，民眾認為市政府未盡管理之責，嘲諷「難道也在放暑假」。

公仔就在台1線與目加溜灣大道交會處的槽化島，位於小新營路段上，當地正是以栽種草莓而聞名，為了行銷特色產業所設置，造型可愛，頗受矚目，如今卻落得像躲進草叢內，玩捉迷藏的「秘密客」，讓經過的民眾看了直搖頭。

草莓公仔以玻璃纖維材質所打造，高度約1米8，一旁還有心型的裝飾小物，頗具設計感，但根據民眾目測，雜草最長已近90公分，尤其現場是國道號進出善化的重要路段，堪稱地方門面，不該繼續放任。

設置草莓公仔的這處槽化島約有6坪大，由於現場就是轉角，雜草叢生除了有礙觀瞻之外，也容易影響行車視線，民眾認為交安問題更不能輕忽。

善化公所主任秘書胡勝陽表示，會儘速現勘、處理，也全區巡查，若道路的兩側，或者中間分隔島，因雜草竄生、太長，危及交通安全的，都將立刻派員改善。

胡勝陽強調，有些道路權責單位，是屬於市政府工務局，但只要急迫性需要，公所會優先處理，礙於人力有限，也歡迎民眾協助巡查，可至官網留言版反映，在天氣許可的情況下，將儘速派員清除。