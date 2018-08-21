電表壞了？ 小套房兩個月電費竟高達一萬多元

2018-08-21 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名女網友對近期的電費有疑慮，她在臉書上發文表示自己住在一間小小的獨立套房，沒想到電費帳單寄來，兩個月的電費竟高達一萬多元，讓她感到非常困惑。

原PO昨日在《爆廢公社》發文表示，自己6月7日到8月7日的電費帳單最近寄到，她一看發現自己兩個月的電費竟然高達1萬6百多元，她也說明，自己只是住在一間小小的獨立套房，並非透天厝，以前住的套房空調24小時開著，一個月電費也不過一千多元，況且這次冷氣並非開整天，這樣的電費實在讓她嚇壞了。

而原po也補充提到其他戶的電費，其中一戶電費為7000多元、另一戶則高達一萬八百多元，高的嚇人的電費，讓原po自嘲「我是住到釀金的套房」？

對此網友紛紛表示「被偷電了吧」、「被坑了吧」、「妳這個電費是一家20口在用的吧！」、「絕對不合理，可查查是否被偷電」、「電表有問題吧」、「房東可能有問題」。也有網友建議她「快搬家」、「先找仲介或房東問問看」。

也有網友分享自己的電費「我家7個人，用電也沒在省的，冷氣一直開，2個月也才5000左右」、「台北42坪，四個人住，冷氣沒在省，整天開，變頻冷氣，一年當中最貴的七八月也才3000多元（二個月）」、「我家10年冷氣，開24小時冷氣，兩個月也才7000多，你那個太誇張了」表示原po的電費實在是太貴了。