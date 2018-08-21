日曆35字「歌頌牡蠣」求解 網友笑翻：就是seafood！

有網友發現日曆上的日知錄內容全是在「歌頌牡蠣」。（圖擷取自臉書爆廢公社）

2018-08-21 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名網友在看日曆時，赫然發現日期旁邊的語錄，竟然不是寫什麼名言佳句或小知識，而是在歌頌「牡蠣」的價值，讓她當場笑噴，拍下來向網友求解，而也有網友幽默的回應：「牡蠣就是一種seafood！」，必須「讚嘆牡蠣、感恩牡蠣」。

這名女網友幾天前在家看日曆時，發現月份和日期雖然都正確，然而旁邊的《日知錄》卻寫著，「牡蠣比任何宗教都來得美麗...在基督教或佛教中，沒有任何事能像牡蠣一般和諧無私。」讓她看了一頭霧水，只好將照片貼上網分享，笑問廣大的網友們「所以...牡蠣做了什麼？」

這短短35字的「牡蠣文」一貼出，馬上讓網友們笑破肚皮，紛紛留言，「哪裡可以買到這本神曆啊？」、「笑死，原來牡蠣這麼偉大」，也有網友神回：「牡蠣就是一種seafood啊！」、「信牡蠣得永生」

另外也有網友有趣的延伸出，「牡蠣」其實是一種諧音梗，意即「鼓勵」和「努力」，是相當正向的詞，好比「給點牡蠣（鼓勵）好嗎？」，甚至是改造愛迪生的名言「成功是99%的牡蠣（努力），加上1%的天份」，讓「牡蠣」的趣事再添一則。