竹北納骨堂擴充至10萬罐 通過環差分析

新竹縣竹北市第六公墓公園化納骨堂新建工程示意圖。（竹北市公所提供）

2018-08-21 21:50

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市第六公墓公園化納骨堂新建工程，通過環境影響差異分析報告，將容納骨罈調整至最大容量的10萬餘罐；市長何淦銘表示，竹北人口成長快速，做長遠規劃，可省下日後可能擴充規模的行政流程和公帑。

竹北市公所表示，第六公墓公園化納骨堂新建工程，總開發經費約2.5億元，公所分3年編列預算，經代表會審議，已通過2017年8000萬元和2018年9000萬元，預計2019年再編8000萬元。

何淦銘表示，第六公墓禁葬推動公墓公園化，早在1993年報省政府核准設置納骨塔，2006年完成各項先期工程，當時擬規劃容納骨罈近2萬罐；他上任後重啟計畫，原構想規劃5萬罐，考量全市8個公墓多已徵收或是禁葬、遷葬，加上人口持續成長，因此決定在符合法規的最大容量下，調整為10萬餘罐。

何淦銘說，此案目前已完成環境影響差異分析和水土保持工程變更，經建築師畫出建築物圖，公所將在年底前召開工程說明會，並擬邀請周邊鄉親參訪公營納骨堂的經營情況，讓市民更加了解與支持。此計畫已在監造設計作業中，經取得建照等文件，即可著手工程標的發包，工期約兩年，如作業順利，希望在2020年底前完工啟用。

何淦銘表示，預定地約2公頃多，毗鄰鳳崎落日景觀步道，周邊無住家，視野遼闊，原本就是觀海、賞景的景點，市公所將興建2棟地上7層和地下1層的建物，規劃祭拜大廳、管理及服務中心、家屬休息室、停車場等。

環保局表示，審查委員同意竹北納骨堂的環差分析報告，請開發單位補充說明資料，並納入對民眾的承諾事項，送交委員確認；另外，因停車空間有限，委員要求審慎規劃交通接駁，並精準試算污染產生量。