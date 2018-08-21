出門帶雨具！明天全台午後有雨 慎防短時強陣雨

由於低壓影響，明（22）天全台天氣仍不穩定，各地都有可能發生午後大雨或雷陣雨。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-08-21 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕受到低壓影響，明（22）天全台天氣仍不穩定，各地都有可能發生午後大雨或雷陣雨，中南部及台東地區有局部短暫陣雨或雷雨，提醒民眾出門記得攜帶雨具。而今年第19號颱風「蘇力」與第20號颱風「西馬隆」目前分別往韓國與日本方向前進，對台灣都無直接影響。

中央氣象局預報，明天由於南方低壓帶北移，天氣仍不穩定，中南部與台東地區有局部短暫陣雨或雷雨，也可能有大雨發生，午後各地都有可能下雷陣雨或大雨，民眾需留意短時強降雨，去山區與河川附近應留意溪水暴漲，低窪地區則應慎防淹水。

溫度方面，各地未下雨的時候感受仍悶熱，高溫普遍約在32至34度左右。

紫外線方面，台中市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市與屏東縣為「高量級」，其他縣市皆為紫外線指數較高的「過量級」，提醒民眾出外記得做好防曬準備。

空氣品質方面，明日北部、竹苗、中部與雲嘉南空品區為「普通」等級，高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門與澎湖空品區為「良好」等級。

今年第19號中度颱風「蘇力」，目前往西北西方向，朝韓國一帶前進，對台灣無直接影響；而今年第20號颱風「西馬隆」，今天下午已增強為中度颱風，目前位於關島東北方海面，往西北方的日本移動，對台灣也不會有直接影響。

《天氣風險》指出，台灣雖然沒有受到颱風侵襲，但持續受西南風影響，不穩定的天氣至少會持續到下週，下週二之後西南風甚至會更強，有可能會帶來更明顯的雨勢。