台中花博11/3開幕 國際行銷起跑 目標千萬人潮

2018-08-21 21:15

〔記者楊心慧／台北報導〕2018台中世界花卉博覽會將於11月3日正式開幕，至明年4月24日止，台中市觀光旅遊局長陳盛山表示，花博有一連串的行銷規劃，像是和國際知名企業合作對外行銷，由企業推廣宣傳，或是與雄獅旅行社、中華航空合作，規劃國外觀光客來台旅遊行程，接下來還會在香港舉辦國際記者會，將台中花博宣傳到世界，預計將吸引一千萬的國內外人潮。

台中市政府觀光旅遊局今天至晶華酒店開「城市×品牌國內行銷記者會」，陳盛山表示，當初在后里展區內發現石虎蹤跡，為保護棲息地，台中市長林佳龍決定縮減面積，另覓外埔、豐原園區，此舉獲主辦單位國際園藝生產者協會（AIPH）肯定，在2015年將「台中國際花卉博覽會」提升為「台中世界花卉博覽會」。

台中花博分成三大園區，馬術競技場為主的「后里馬場森林園區」有容納千人的看台，每天都有馬術表演，並會舉辦兩場馬術國際障礙賽事；以台灣農業為主題的「外埔園區」呈現農業親自種植、耕作、採收到加工的多元樣貌；全台最長水岸花廊道為主的「豐原葫蘆墩公園」除了有河岸花海的美景外，還有介紹台中糕餅文化的「囍香逢館」，讓外界更能瞭解台中糕餅美學。

台中花博和法藍瓷、太平洋自行車、石尚企業、美冠皮件等10家國際知名企業合作對外宣傳行銷，法藍瓷表示，花博開幕後，將逐月推出花卉系列陶藝作品，希望藉由藝術，將花博的美好傳遞到世界。來自台中、深耕國際的美冠皮件，則是透過旗下品牌，遍及世界的上千據點，協助宣傳花博。

陳盛山說，台中花博是下半年台灣最大的國際盛事之一，預計將吸引一千萬國內外人潮，希望藉由台中花博進一步帶動國內觀光，讓更多人認識台灣這個好地方。