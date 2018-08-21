貯放1年縮為2個月 新種在來米「台南秈18號」大省倉儲成本

2018-08-21 21:43

〔記者吳欣恬／台北報導〕歷經9年的育種改良，農委會台南區農業改良場育成新品種在來米「台南秈18號」，只要短期貯放1、2個月即可加工，比起比起目前現在的「台中秈17號」需貯放一年以上，大幅節省倉儲費用，可保留當季的新鮮風味。

台南區農改場表示，在來米又稱秈米，根據蒸熟後軟硬不同又分為軟秈和硬秈，軟秈可直接烹煮成飯食用，硬秈則適合加工製作碗粿、米粉絲、米苔目、粄條及蘿蔔糕等傳統米食。目前加工米食業者大多以在來米品種「台中秈17號」進行加工，需貯放一年以上、經過陳化，但陳化的過程不僅增加倉儲成本，也喪失新鮮風味。

台南區農業改良場嘉義分場副研究員陳榮坤指出，2009年開始以「台中秈17號」和「台農秈14號」進行雜交育種，經過多年選育，今年6月完成命名作業，「台南秈18號」正式問世。

陳榮坤表示，軟秈要經過貯放陳化降低黏性，米食加工品才能成型，「台中秈17號」需貯放1至3年，「台南秈18號」只要貯放2至4個月即可進行加工，除了減少倉貯成本，更提高加工米製品的品質、產品口感Q軟，保留米的新鮮風味，提升國產米加工製品品質，且「台南秈18號」的肥料使用僅需「台中秈17號」的4分之1，更具有豐產特性，適合友善栽培。

陳榮坤說，目前「台中秈17號」在國內種植面積約4000多公頃，「台南秈18號」今年6月完成命名後，第2期作開始推廣農民種植，目前約有3至5公頃，「台南秈18號」的特性，滿看好發展潛力，預期應能獲得農民、加工業者及消費者的歡迎與接受。