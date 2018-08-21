農曆7月才看得到！ 大士爺滿倉庫 不怕好兄弟來

黃瑞村（左）與徒弟（右）製作大士爺紙紮神像。（記者林宜樟攝）

2018-08-21 19:58

〔記者林宜樟／嘉義報導〕現在正值農曆7月，各宮廟正籌辦普度法會，法會中經常擺放被稱為「大士爺」的紙紮神像，相傳大士爺就是管理農曆7月來到陽間的好兄弟；嘉義縣太保市釋教法師黃瑞村從事紙紮工藝20多年，最近忙著製作各宮廟的大士爺神像訂單，倉庫裡滿滿數十尊大士爺紙紮神像，讓他開玩笑說「在此處絕對不用怕好兄弟來」。

黃瑞村從小跟著父親學習辦釋教法會及往生紙紮工藝，20多歲時拜師學紙紮大士爺神像；他說，大士爺紙紮神像需先從竹篾製作骨架，再使用大量報紙以麵粉糊黏成形體，依序黏上外衣，製作面部、手腕、鞋子、頭盔等，大士爺盔甲則採用「菜搓銅」工法摺成來呈現質感。

黃瑞村說，大士爺紙紮神像應各宮廟需求，大小、姿態、衣飾、面像等各不同，有宮廟訂做的大士爺神像頭部要隨風搖擺，有宮廟則訂做高達12尺（約360公分）的大型大士爺神像，有的左手下垂，有的左手成捧物姿態，因此無法量產，幾乎全身都採手工製作。

黃瑞村說，大士爺兩旁的山神、土地公騎著神獸，虎、獅全身都是用紙紮做成，耗費功夫表現四肢肌肉感，難度最高；普度法會上也有普陀山紙紮，有大士爺、善財童子、龍女及唐僧一行人，還有4位神明，持劍無劍鞘象徵「風」，手抱琵琶無弦象徵「調」，持傘不開象徵「雨」，手持小龍（蛇）象徵「順」，各有象徵意義。

黃瑞村說，除農曆7月，大士爺等紙紮平時較少有需求，現已極少人製作，嘉義地區只剩他和嘉義市一間紙藝坊製作大士爺紙紮等，現在有一名30歲徒弟學習製作，繼續傳承傳統工藝。

黃瑞村的倉庫裡滿滿的大士爺紙紮神像。（記者林宜樟攝）

大士爺紙紮神像先用竹篾製作骨架。（記者林宜樟攝）

大士爺紙紮神像用報紙包覆製作，再裝上頭部等部位。（記者林宜樟攝）

大士爺紙紮神像用報紙包覆製作，再裝上頭部等部位。（記者林宜樟攝）

完成的大士爺紙紮神像。（記者林宜樟攝）

大士爺的盔甲採「菜搓銅」的手法一一摺出呈現質感。（記者林宜樟攝）

手臂彎曲處的折痕呈現傳統紙紮工藝。（記者林宜樟攝）

12尺高的大型大士爺紙紮神像。（記者林宜樟攝）

頭部會隨風搖擺的大士爺紙紮神像。（記者林宜樟攝）

土地公及山神紙紮神像。（記者林宜樟攝）

普陀山紙紮神像。（記者林宜樟攝）

別墅型往生紙紮。（記者林宜樟攝）