大業路水壓不足 鄭運鵬爭取3400萬元汰管

立委鄭運鵬邀請相關單位會勘大業路水管汰換工程。（記者謝武雄攝）

2018-08-21 21:43

［記者謝武雄／桃園報導］桃園區大業路一帶近年來人口增加迅速，用水量激增，但早期埋設口徑150毫米的塑膠管已不敷使用，加上漏水頻率偏高，經常水壓不足；為此，立委鄭運鵬爭取中央補助3400萬元進行管線更換，相關單位今天前往會勘，預計明年6月底完工，7月即可通水使用。

鄭運鵬邀請相關單位於現場會勘，負責施工的台灣自來水公司人員表示，9月底前將完成設計、預算編列，10月底前完成招標程序，明年2月開始動工，6月底完工，7月初驗收完畢後開始通水；鄭運鵬說，原本中央將本路段自來水管汰換計畫，列為108、109年度計畫，經協商後，中央同意使用今年預算辦理施工。

鄭運鵬表示，大業路屬於桃園埔子地區，由於鄰近南崁交流道交通方便，近年來發展迅速，不僅商業發達，人口數也不斷增加，導致原來的自來水幹管不敷使用，加上漏水率偏高，趁機機會更換為鑄鐵管，加上幾年前啟用的成功加壓站，徹底改善當地的供水品質。

此次自來水管幹管汰換路段為桃園區大業路寶山街口到健行路口，全長2508公尺，原有口徑150毫米塑膠管將汰換成口徑300毫米延性鑄鐵管，流量將增加4倍，沿路受益戶數達5529戶。