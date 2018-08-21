第5屆台灣國際水展29日登場 120家廠商秀出各款水科技產品

第5屆台灣國際水展預計29日登場，今邀請部分貴賓先體驗（展覽館提供）

2018-08-21 20:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕第5屆台灣國際水展（Aqua Taiwan），8月29日至31日將在高雄展覽館盛大展出，共網羅國內外120家廠商參展，使用近200個攤位，展示包括真空閥、奈米微氣泡起波器、智慧型水質計等最新智慧水科技產品。

國際水展由外貿協會策劃，今先安排5家參展廠商亮相暖場，分別為成立已50年的專業離心水泵製造商、大井泵浦，展出榮獲台灣精品獎、整合泵浦、馬達、壓力桶及電子控制器的穩壓供水系統；與歐美日同步領先的水污染工程設備廠商、揚程管機的真空閥；水質儀表製造商、儀興科技的線上智慧型水質傳送器；和荷時際的無動力奈米微氣泡起波器；克洛普水素輕巧時尚且能快速製氫的氫水生成器等。

外貿協會處長黃漢唐表示，本屆水展有三大亮點，第一是水利署籌組「再生水產業專區」、將展示全臺首座大型再生水廠污水處理系統﹔第二為本屆首次與「亞洲漏水防治會議暨展覽Water Loss Asia 2018（WLA）」同期同場地舉行，吸引多國買主及參展商來臺﹔第三是外貿協會邀請16國買主專程來臺參加「GPA水資源產業政府採購洽談會」及「一對一採購洽談會」，另高雄市政府主辦「南方治水論壇」，邀請國內外專家學者，針對都市防洪與綜合治水、水資源應用新思維、智慧水管理等議題進行經驗交流，展覽周邊活動多元，精彩可期。

高市水利局副局長陳琳樺指出，高雄市政府啟動全國首例「鳳山指出溪再生水廠BOT計畫」，回收利用放流水，發展多元水資源，把一滴水變成兩滴水，朝向永續經營發展。

經濟部水利署長賴建信進一步表示，臺灣水產業擁有許多隱形冠軍，政府透過鼓勵深化研究、執行智慧水管理及智慧灌溉旗艦計畫、前瞻基礎水環境建設等政策，並帶領廠商至全球水展推廣，展現臺灣水國際軟實力。

2018年台灣國際水展（AQUA TAIWAN）」將於8月29日至31日每日上午10時至下午6時展出，最後一日至下午5時，業者可現場填表並持名片免費換證入場。為節省現場排隊時間，可上網預先登記，展覽期間憑預登確認QR Code及名片至櫃台免費換證入場，一般民眾則須購票入場，每張新臺幣80元，不開放12歲以下兒童入場。更多訊息，請至該展網站www.aquataiwan.net查詢。