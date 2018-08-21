39秒神速解題！TRML高中數學競賽 明道楊朝翔全國第一

2018-08-21 20:46

〔記者陳建志／台中報導〕明道高中學生施佑昇上月剛在世界數學奧林匹亞競賽中拿下銅牌，高中部楊朝翔也在甫落幕的TRML高中數學競賽的競速解題中，以超快的39秒獲得全國第一拿下金牌，明道中學還拿下團隊「全國銀牌」。從小喜歡數學的楊朝翔，不但有空就解題練習，還會不藏私教同學，能拿下金牌感謝學校師長有系統的指導。

明道高中為培養數學資優學生，國中就設有「數學拔尖班」，高中部也設立「數理實驗班」，其中，實驗班成員的施佑昇獲選世界數學奧林匹亞競賽國手，上月中拿下銅牌；另一名數理實驗班成員楊朝翔，也在剛結束的第20屆TRML高中數學競賽中，打敗全國的高中數學好手拿下金牌。

培訓指導老師劉昌龍說，楊朝翔是中區超過1500名參賽者中，唯一闖入「全國個人組總決賽」的學生，並在競速解題項目中，以超快的39秒，打敗北區及南區12名頂尖選手，獲得金牌。

劉昌龍說，楊朝翔從小就對數學有濃厚興趣，上了國中進入數學拔尖班後更激發他的數學潛能，國中時參加數學競賽，就曾榮獲團體及個人「全國銀牌」，強調平時除了自己喜歡解題，還會不藏私耐心教同學，尤其是個性沉穩，才能在壓力大的競賽場上將實力完全發揮。

楊朝翔說，當時一個人坐在比賽場上真的很緊張，所幸學校平時就有安排培訓課程，因此能很快穩定情緒，找到解題的切入點，在最短的時間算出答案，感謝國中和高中師長一路的指導。