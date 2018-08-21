為了抽公宅 文山區「分戶」數量比去年多21倍

2018-08-21 19:34

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市議員王鴻薇今天於工務部門質詢時指出，今年初松山區健康公宅開放申請時，松山區分戶申請量比去年多17倍，但都發局遲遲不補漏洞，文山區興隆二期公宅8月申請時，文山區分戶數量竟比去年多上21倍，直批公宅抽籤毫無公正性。都發局長林洲民表示，議員上次質詢後有邀集專家學者討論，但學者認為分戶「情有可原」，所以並無調整申請規則。

根據公宅申請規定，抽籤資格限定本人、配偶、戶籍內之直系親屬及其配偶均無自有住宅才可抽籤，因此假設父母親有房屋，那同樣戶籍下的子女就不得抽公宅；但若透過分戶，讓子女從父母戶籍獨立出來，就有機會申請。

王鴻薇說，今年初健康公宅就注意到這個問題，也召開記者會提醒，但都發局卻充耳不聞，所以未做任何限制。王說，公宅是要提供給無自有宅的市民申請，並非給已經有自有宅的市民申請，要求都發局若不修補漏洞，不然乾脆不要設公宅申請限制。

林洲民受訪回應，王鴻薇上次質詢後，5月3日就有找居住相關專家學者，大家當時認為父母有房，但子女想申請分戶來抽公宅「情有可原」，建議應該尊重，所以興隆公宅8月招租時就沒有更改申請規定。對於未來公宅是否還是會容許分戶者抽公宅，林洲民說還會再討論。