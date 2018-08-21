醫病》30歲壯男血管LKK！冠狀動脈2條完全阻塞 1條塞7成

30歲楊姓男子3條冠狀動脈嚴重阻塞，最主要的右冠狀動脈完全阻塞不通。（記者蔡淑媛攝）

2018-08-21 20:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕30歲楊姓搬運工抽菸10年、體重過重，胸悶、運動喘促半年，今年5月一搬重物就氣喘吁吁，也爬不上2樓，無法工作才就醫，發現3條冠狀動脈有2條完全阻塞不通，另一條也阻塞70％，血管老化如80歲老翁，醫師形容要不是年輕，早就心衰竭或猝死。

中山醫學大學附設醫院心臟內科醫師莊曜聰指出，冠狀動脈阻塞好發於45歲後，現在年輕化，主要與抽菸和飲食有關，抽菸發病率是未抽的2到6倍，1年來已有20個40歲以下患者裝支架，打通血管，也不乏有20歲的年輕人。

莊曜聰說，楊男就醫做一般心電圖無異狀，但胸悶、活動時喘促是冠狀動脈阻塞的典型症狀，再做運動心電圖就發現有嚴重的心肌缺氧，心導管檢查確診右冠狀動脈、左冠狀動脈前降支都完全阻塞，左迴旋支也阻塞70％，僅靠發展出側支循環的細小血管輸送血液，因此一旦活動量大，血液送氧量不足，就易喘促。

楊男的冠狀動脈阻塞很嚴重，必須做動脈繞道或支架手術，因為還年輕選接受汽球支架撐開術，在右冠狀動脈和左冠狀動脈前降支放置3個支架，3個月後再於左迴旋支放2個支架，日後也必須服抗血小板藥，他嚇得已經戒菸、減肥。

莊曜聰說，冠狀動脈疾病危險因子有抽菸、糖尿病、高脂血症和高血壓，楊男抽菸、過動，後來也發現有糖尿病和高血脂，提醒心臟病形成要20、30年，一旦罹病就跟隨一輩子，預防心臟病應從年輕就開始，冠狀動脈阻塞症狀會胸悶、活動就喘、不動不喘，有抽菸、肥胖者、外食高嗜吃高油者是高危險群要特別注意。