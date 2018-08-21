注意！醫檢所登門推銷抽血健檢 流竄中部縣市罰不怕

2018-08-21 22:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台南市衛生局8月查獲台中一家醫事檢驗所違法到住家、店舖推銷並抽血健檢，這家檢驗所早在6年前就被多次檢舉開罰，先以健檢抽血名義只要收取100元針頭費，再強力鼓吹加做其他健檢項目，有人一花就是6、7千元，光是台中在5年內就開罰200萬，檢驗所還流竄到彰投雲南等地推銷抽血。

這家醫檢所為合格檢驗所，營業超過8年，不當招攬及到隨處抽血檢查，不只民宅，連小7超商也進去推銷，在衛生單位眼裡早就惡名昭彰，聽到有檢驗所被檢舉開罰，就知道是其所為。

醫檢師規定醫檢師不得在民眾住家或其他非檢驗場所進行檢驗抽血，執業也必須取得當地衛生局核發執照，據了解，這類不當招攬的違法案件，僅管各縣市衛生局都開罰，甚至祭出最高罰緩，不過，醫檢所打著到府抽血健檢服務，每個月接單量驚人，獲利豐厚。

民眾投訴，有醫事檢驗所到住家推銷抽血健檢，先聲稱「免費肝癌篩檢」只要收取100元針頭抽血費，簽署同意書後，隔天再由醫檢師或護理人員來抽血，等抽血後又推銷加做肝、腎功能或膽固醇等各套檢查，許多人因此多花數千元買血液檢驗套餐，事後才覺得怪怪的，有人甚至擔心被詐騙，也傳在其他縣市有密護或非醫檢師抽血。

台中市衛生局調查，這家檢驗所光是在2014、2015年就因違反醫檢師法，未在醫檢所執行檢驗業務，被開罰54萬，後來換了負責人繼續營業，近3年又被開罰17次共開罰140萬，多次祭出最高罰額10萬，仍然罰不怕，最近一次開罰是在7月，衛生局之前也因此印製海報文宣「不接受醫事檢驗所到家推銷抽血檢驗」，提醒民眾注意。

衛生局醫管科長黃敏慧指出，到府抽血的執業人士是否為專業醫檢師，民眾不得而知，而且在非醫檢場所抽血的檢體在運送途中是否保存良好，也影響檢驗的數據，建議民眾要做健檢應到醫院、診所或是醫檢所。