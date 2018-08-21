老車抗議空汙法 慢速繞行台中市政府

大型柴油車掛上抗議布條，集結繞行台中市政府。（記者張菁雅攝）

2018-08-21 18:45

〔記者張菁雅／台中報導〕空污法修法後，引起10年以上老車車主不滿，環保署今日到台中市舉行第一場說明會，約50輛大型柴油車到場集結，車上掛著抗議布條，以緩慢的速繞行台中市政府。環保署強調，政府沒有要消滅老車，而是管制髒車、烏賊車，不管車輛出廠幾年，只要檢驗合格都可繼續使用。台中市環保局也說，在相關規劃及配套措施未定案實施前，現階段台中市以推動老舊車輛補助汰換為主。

空汙法修法上路後，將加嚴出廠10年以上車輛排放標準，並設置空品維護區限制移動污染源進出，引起全台老舊車輛車主反彈，環保署因此決定在中南部舉辦4場說明會，第一場就到台中市，場內外聚集許多關切政策的相關公會及車主到場。

約50輛3.5噸以上大型柴油車到場集結，車上掛著「老車無罪，反對強制淘汰」、「還我生財工具」等抗議布條，沿著文心路、市政路、惠中路、台灣大道繞行市府，抗議車隊行經市府前刻意放慢速度，甚至長按喇叭，員警則上前制止，並疏導車輛前進。

環保署表示，因外界對移動汙染源修正重點有所誤解，傳出政府將「強制老車淘汰」及「禁止老車上路」的謠言，事實上，政府沒有要消滅老車，而是管制髒車、烏賊車，不管出廠幾年，只要檢驗符合標準的車輛都可繼續使用。且相關實施期程、標準等規劃方案，必須再進行預告、公聽研商等法制程序，整合各方意見後才會實施，請勿過度擔憂。

環保局長白智榮也表示，環保署相關規劃及配套措施尚未定案實施前，現階段台中市以推動老舊車輛補助汰換為主，二行程機車補助汰換方面，2017至2018年共編列3.7億元補助；大型柴油車補助汰換部分，2017至2018年也向環保署爭取約5.7億元補助。

對於空品維護區，環保局說，市府雖初步規劃為台中港區、中港及潭子加工出口區等處，但現階段並未限制柴油車輛進出，而是鼓勵車主自主管理，後續則會配合中央規劃期程，並循公開程序辦理，一定會與各界討論且有足夠宣導期，不會貿然實施。