有愛不孤獨！善牧台南嬰兒之家需求教具 東南扶輪社捐贈

2018-08-21 21:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕善牧台南嬰兒之家安置0至2歲嬰幼兒，這時期的孩子正處於「感覺動作期」，利用各種感官經驗逐漸累積能力與智慧，東南扶輪社社長吳清和今（21）天率隊捐贈教具幫助幼兒們學習，祝福這群可愛萌童早日找到收養家庭！

吳清和說，台灣人為什麼不敢認養嬰兒，大都擔心認養嬰兒造成家庭負擔，認為棄嬰智慧有問題恐成為日後困擾，但其實嬰兒啟蒙訓練才最重要，因此協助提供學習資源，捐贈一套完整的童敎玩具來訓練活動力及智力提升。

善牧基金會副執行長陳惠鏡說，每個孩子來到這個世上，都應該在溫暖的家庭被呵護長大，但仍然有許多孩子因為父母是未成年未婚懷孕，或來自弱勢家庭，甚至是被遺棄等原因，來到善牧台南嬰兒之家。

善牧台南嬰兒之家自2007年正式立案以來，已照顧近800個孩子，每年平均照顧近70位嬰幼兒。這些小寶寶平均在家園內安置1至2年的時間，等待社工媒合國內外收養家庭，為他們找到一個永遠的家。

台南嬰兒之家主任謝惠真說，為了強化孩子學習刺激，志工與保姆利用環保回收物製作玩具布置在各活動空間，並由保母設計與實施教案，有系統性的啟蒙教具、玩具、繪本、音樂CD及影片，讓安置童有更多感官經驗來探索環境，每個小朋友動手栽植的小盆栽，都代表著澆灌幼苗新希望。