烏日環河路泥土塞滿水溝 淹水害騎士摔車

烏日區環河路2段旁「明傳產業園區」堆置的土堆未做好防範措施，近日大雨砂土流出造成側溝堵塞、路面積水。（記者陳建志翻攝）

2018-08-21 18:20

〔記者陳建志／台中報導〕台中市烏日區環河路旁民間自行開發的「明傳產業園區」，因開發商在園區內堆置土堆未做好防範措施，近日接連降下的大雨，造成大批泥土隨著雨水漫流到路面和側溝，讓路旁200多公尺長的側溝都塞滿泥土，不但路面因此積水，還有騎士摔車，市議員吳瓊華今天痛批實在太離譜，要求業者和市府立即改善。

市議員吳瓊華表示，烏日區環河路是烏日、大里間重要聯絡道，更是民眾前往高鐵台中站搭車的要道，不過近日接獲民眾陳情，表示環河路2段大里往烏日方向，接近烏日大橋前約200公尺的機車道，因一旁民間自行開發的「明傳產業園區」內堆置的土堆未做好防範措施，大批泥土隨著雨水流出，造成水溝堵塞、路面積水。

吳瓊華今天和市府環保局、建設局等單位前往勘查，現場將人行道和路面側溝的水溝蓋掀開，發現長約200多公尺的水溝內全都積滿淤泥，完全失去排水功能，才會造成下雨路面就淹水，因近日已傳出多位騎士因此摔車，要求市府和業者立即改善，以免釀成更大意外。

市府環保局稽查大隊蔡清文股長表示，現場發現民間開發業者堆置的土方，因沒有做好防範措施，造成土石隨著雨水流到一旁的路面和排水溝，因已經污染路面，將依「廢棄物清理法」27條開罰1200到6000元，並要求業者立即改善。

市府建設局第4工程隊郭健銘隊長指出，因長約200多公尺的人行道和路面側溝都已經塞滿泥土，完全失去排水功能，將等業者將土石運走後，立即清除排水溝內的淤泥，恢復排水暢通。

負責開發的陳姓業者表示，之前因鑑界才會在一旁堆起土堆，允諾會儘快派機具將土石運走，並將緊鄰路旁鬆動的土石噴漿固定，未來也會在目前缺口築起水泥牆，防止園區泥土流到人行道和路面。