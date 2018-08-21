新北學生看過來！上親師生平台 幫媽媽賺全聯買菜金

新北市教育局推出「新北市親師生平台積點趣活動」，讓學童可以一邊累積學科知識，一邊幫媽媽賺買菜金。（記者葉冠妤攝）

2018-08-21 19:40

〔記者葉冠妤／新北報導〕學知識，還能順便幫媽媽賺買菜金！即日起，只要是新北市的學生到「新北市親師生平台」（https://pts.ntpc.edu.tw）參加「積點趣活動」，一邊累積學科知識，還能一邊累積全聯點數。

新北市教育局長林奕華今與全聯實業股份有限公司副總經理盧志山進行合作簽約儀式，林奕華表示，遊戲式學習是一種新興的學習方式，可同時兼顧遊戲性與教育性，這次與全聯合作推出積點趣活動，最主要是鼓勵學生經由遊戲積點的過程，增加學習成就感及提升學習動機。

盧志山說，全聯很榮幸能與新北市教育局合作，希望透過點數獎勵，讓學童在用功念書之餘，還可以幫家人賺買菜金，特別是很多弱勢學童想分擔家計，卻又不知該如何著手，現在只要努力學習，就可換得全聯福利點數貼補家用，一舉兩得。

教育局表示，想要累積全聯點數，只要完成3步驟：（1）登入親師生平台（2）選擇有興趣的資源進行學習，於「積點趣銀行」累積智力、耐力、敏捷及魅力等不同屬性的點數（3）在「積點趣商城」兌換學習獎勵。