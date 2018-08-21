關懷據點老人照護老人 議員籲引進年輕志工

2018-08-21 20:08

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府積極推動長照政策，市議員朱暖英走訪南屯區的關懷據點，發現據點志工多數年紀在65歲左右，形成「長者照護長者」的現象。她表示，長照工作需要一定的體力，但從現況來看，不禁讓人懷疑市府無法招募年輕志工加入關懷據點，若志工年齡偏高的問題未獲有效解決，恐將影響關懷據點運作。

朱暖英前往南屯區各關懷據點，除了慰問志工，也了解長照政策面臨的困難。她表示，關懷據點志工年齡普遍偏高，多數在六十五歲左右，以南屯區向心里關懷據點來說，共照顧68位長者，志工則有23位，志工每週輪值，每次需要約18位志工服務，其中有2位年紀已近80歲。

朱暖英說，長照工作需要一定的體力才能負荷，但現況是「長者照護長者」，志工長者的體力消磨與體能回復的速率，實在不比年輕人來得快，若再繼續缺乏年輕人加入，未來將影響關懷據點運作。

對此，社會局表示，台中市已成立321個社區照顧關懷據點，志工多為退休長輩主動參與提供服務，陪伴和關懷社區較年長的長輩，透過在據點服務，實現參與社會的機會，也翻轉長輩被照顧的角色，有效促進高齡者身心健康及生活品質。

社會局也說，衛福部已將活化高齡志工，創造高齡友善社會納入衛生福利部政策白皮書，社會局也結合各機關共同推動高齡志工行動方案，提升高齡者參與志願服務。