桃園慶讚中元 9層樓高水燈排超壯觀！

水燈排車經景福宮豎牌後，9層樓的高度相當吸睛。（桃園區公所提供）

2018-08-21 18:01

［記者謝武雄／桃園報導］景福宮是桃園區民口中的「大廟」，其祭祀圈涵括桃園區全境及八德區、蘆竹區部份里等街庄，景福宮在每年中元節都會有大型祭祀活動，除中元普渡、放水燈外，近10輛的水燈排車將於中元節前一天晚間於桃園市區繞境，行經景福宮時，水燈排將高高豎起向神明致意，祈求風調雨順、闔境平安，水燈排豎起後9層樓高度最吸睛。

今年的桃園區慶讚中元文化活動，是由桃園區公所主辦，中元節前一天晚上除水燈排豎排儀式外，當晚9點45分在成功路南崁溪成功橋下將有放水燈活動，據悉，水燈會招引水路孤魂野鬼，回到人間享受奉祀，屆時，南崁溪旁將擺祭壇，供奉牲禮，紙錢，由法師主持祭典，宣讀祭文、唸誦經懺後，才將水燈放入水中點燃，數千盞水燈隨波逐流，相當壯觀。

中元節當天在景福宮則有大規模普渡儀式，普渡之意在於普施眾鬼超渡亡魂，因此在普渡之前必先以豎燈篙、放水燈，通知水、陸界的孤魂野鬼前來接受祭祀；放水燈通常是在「中元普渡」前一天進行，也有事先通知的味道。

景福宮祭祀圈的十五大庄包括桃園區的桃園街、大樹林庄、大檜溪庄、小檜溪庄、水頭庄、埔仔庄、北門埔仔庄、中路庄、茄苳溪庄、山仔頂庄，八德區小大湳仔庄、大湳仔庄，蘆竹區新中福庄、新庄仔庄、大竹圍庄。