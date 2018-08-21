台糖公益路跑8月底截止報名

「2018台糖公益路跑」12月9日鳴槍起跑，8月底將截止報名。（記者蘇福男攝）

2018-08-21 19:34

〔記者蘇福男／高雄報導〕「2018台糖公益路跑」將於12月9日鳴槍起跑，8月底截止報名，民眾完成報名程序，台糖就捐出50元等值台糖物資給公益團體，以照顧弱勢長輩。

2018台糖公益路跑報名進入最後倒數階段，為吸引更多民眾參與做公益，台糖今天在路跑活動地點台糖高雄花卉農園中心五分車站舉辦宣傳記者會，並由此次合作受贈物資的公益團體高市仁愛之家、華山基金會的長輩代表搭乘五分車，象徵公益路跑讓愛啟程。

台糖表示，此次路跑活動計有21公里、11公里和5公里組別，民眾只要完成報名程序，台糖就會為每位跑者捐出50元的台糖物資給合作的公益團體，當天台糖也將招待華山基金會橋頭分會輪椅長輩們免費搭乘糖鐵五分車，並由台糖高雄區處員工講述糖廠地景故事，陪伴長輩們暢遊糖廠。

此外，路跑會場還附設有GO Kart卡丁賽車、打漆彈、視覺迷宮、土窯、烤肉套餐及五分車搭乘體驗等休閒遊樂設施，台糖也安排有糖業文化體驗及公益團體攤位，內容豐富又有趣。

台糖指出，路跑路線橫跨橋頭、楠梓及燕巢區等景點，跑者可沿途欣賞高雄城市美景，最後還會跑進充滿綠色植栽與群聚老樹、製糖工場及日式木造房舍等歷史人文景觀的橋頭糖廠，飽覽百年糖業文化之美，且報名路跑還可獲得實用輕巧折疊椅、熊本熊隨身杯、紀念毛巾及活動限定伴手禮等市值達1000元的紀念品，可謂年度CP值超高的路跑活動，活動詳情可上「2018台糖公益路跑」官網查詢。