華為宣傳出包 疑用單眼照片假冒手機自拍

華為nova 3（或3i）埃及版廣告被爆疑似作假，這張拍攝廣告的花絮照片中，男主角手上假裝拿著手機自拍，現場卻只見攝影師正使用單眼相機，外界質疑華為是單眼的照片來充當手機自拍照的樣本。（圖擷取自Android Police）

2018-08-21 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕有外媒近日爆料指出，華為nova 3/3i埃及版廣告疑似作假，因為廣告中的演員所PO出的其中一張花絮照片中，可看到演員手持「空氣」進行自拍，遠處則是真正的攝影師用專業的單眼相機來進行拍攝，疑似是用單眼的照片來充當手機照片的樣本。事後PO出照片的演員已將爭議照片刪除，外界也質疑華為又再度造假。

外媒Android Police近日報導指出，華為近日遭網友質疑，先前在埃及上線的nova 3/3i產品宣傳影片中，展示手機自拍效果的照片疑似造假，因為有網友在影片中女演員Sarah Elshamy的IG發文中發現，某張花絮照片她與男演員雖擺出自拍的姿勢，但男演員手上卻沒有任何手機，在稍遠處則是另一名攝影師用專業的單眼相機進行拍攝。這張花絮照片引發許多人質疑，華為很可能是用單眼拍攝的照片充當手機照片的樣本。事發後Sarah Elshamy也刪除原本的發文，並另外PO出宣傳發文。

報導也指出，雖然華為並未明指在宣傳影片中出現的照片是用nova 3所拍攝，但許多網友認為廣告有誤導嫌疑，且先前華為在發表P8、P9時也曾引發類似的爭議，其中華為在2016年發表P9時，曾被揭穿照片其實是用單眼相機拍攝。