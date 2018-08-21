幫人幫到底！幫更生人開辦吊車操作技術士訓練課程

吊車操作技術士開訓上課情形。（記者楊政郡翻攝）

2018-08-21 19:26

［記者楊政郡／台中報導］臺中監獄推動「受刑人監外作業」政策，有13名收容人被安排到梧濟工業公司（台中工業區內鋼鐵廠）勞作，每月有最低工資22K（扣除犯罪被害人補償金及伙食費後可領到6千元）收入外，該公司20日起還讓他們免費參加，起重機操作技術士證照受訓，受訓期間薪水照領。

台中監獄典獄長邱鴻基說，這13名都是即將假釋或出獄、表現優異，且有上進心的收容人，他們從今年元月陸續到梧濟工業股份有限公司進行監外作業，讓他們提早參與、回歸社會，與一般勞工一起工作，最長已有半年的工作經驗。工作期間該公司提供勞保及勞工退休準備金的提撥，而收容人出獄後如果繼續在該公司上班，仍然累積勞保年資。

另外不僅是在監收容人提早加入勞動市場賺錢，該公司及勞動部勞動力發展署技能檢定中心合作，辦理「吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機（架空型─地面操作）操作人員訓練」，該公司讓這13人全部參與受訓，20日開訓，課程總時數38小時，訓練期滿檢定合格者，發給操作技術士證照，取得一項專業證照。

該公司總經理張和明說，取之於社會，用之於社會，歡迎更生人到該公司上班，這次13名收容人受訓，期間薪水照領，全員訓練費由該公司負擔，這次花費約23萬餘元。

邱鴻基在開訓日特別到訓練場地為受刑人加油，期勉同學要珍惜此次受訓機會，努力取得證照後，就是日後回歸社會的資本，不論是否繼續在梧濟公司或其他公司工作，就是永遠不會被拿走的一技之長。