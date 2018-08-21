機器人、舞蹈、高爾夫球……吉貝耍學童瘋暑假！

吉貝耍國小暑假課程多彩多姿，機器人、舞蹈、戲劇、高爾夫球……，豐富有趣，暑期生活不留白。（記者王涵平翻攝）

2018-08-21 19:04

〔記者王涵平／台南報導〕吉貝耍國小暑假課程多彩多姿，機器人、舞蹈、戲劇、高爾夫球……，豐富有趣，學童都嗨翻了!

吉貝耍國小學區有全國最完整的西拉雅族部落，偏鄉學習資源雖不足，但夏日樂學設計的課程，多元又精彩，武術、高爾夫球之外，還為即將於10月到來的夜祭表演，加強舞蹈和戲劇的練習，舞蹈除了呈現西拉雅傳說渡海與狩獵的故事，更增加舞步複雜、活潑有勁的舞碼「擁抱世界」，由低中高年級擔綱演出。

校長姜秋蘭表示，為期5週的夏日樂學營，學習活動有武術、舞蹈、戲劇、繪本以及藝術牆，值得一提的是，在父親節的隔天有海東國小創客機器人團隊及遠從香港來的教師團隊，在吉貝耍展開一場別開生面的機器人課程。海東國小學生以1對1或1對2方式，指導吉貝耍孩子學習程式設計與機器人、並將歷程做成數位說故事分享與發表，而吉貝耍孩子則把吉貝耍夜祭的文化信仰，藉由互動中與海東孩子分享。

教授西拉雅語的老師段洪坤，除了帶領社區走讀，設計趣味化、生活化的課程，部落學堂在也開放讓學生學習十字繡、苧麻取絲等課程，豐富孩子們的假日生活。

暑假轉到吉貝耍國小的學童柯亭伊認識許多的好朋友，覺得課程非常有趣，每天還可以吃到美味的便當，真是太棒了。

相關影音