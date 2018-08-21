無人機「酒駕罰1萬」 年滿16歲才能申請註冊

民航局已完成「遙控無人機管理規則」草案，明訂年滿16歲才能申請註冊、年滿18歲才能參加測驗，且「不得酒駕」。（資料照）

2018-08-21 19:14

〔記者陳宜加／台北報導〕遙控無人機已正式修法納管，民航局並已完成子法「遙控無人機管理規則」草案，進一步明訂年滿16歲才能申請註冊、年滿18歲才能參加測驗，且「不得酒駕」，比照民航駕駛嚴格限制酒精濃度；草案也規定檢驗標示、操作限制，以及不妨礙產業發展的「例外」原則，預計明年7月上路。

民航法今年4月完成修法，規定250公克以上的遙控無人機須註冊、操作1公斤以上無人機須經測驗合格、取得操作證；無人機飛航範圍由地方政府公告，高度400英尺以上則由民航局管理，違者最重可罰150萬元。

無人機分為4類

民航局並已完成子法「遙控無人機管理規則」草案，將無人機分為「無人飛機、無人直升機、無人多旋翼機、複合式無人機」等4類，最大起飛重量達250公克以上應註冊，並將註冊號碼標明於無人機明顯處，申請資格為16歲以上自然人、政府機關或學校等法人資格。

而為確保性能，25公斤以上無人機應通過實體檢驗，有效期限為3年。操作1公斤以上重型無人機須經測驗合格，普通操作證、專業操作證須年滿18歲、經體檢與學術科合格；學習操作證則放寬16歲即可申請。

值得注意的是，草案將操作無人機視為駕駛交通工具，為維護生命安全，不得「酒駕」，比照民航駕駛嚴格規定，血液中酒精濃度不得超過0.04％、或吐氣酒精濃度不得超過每公升0.2毫克，違者可罰處1萬元；操作也不得不當使用精神作用物質或受精神作用物質影響。

至於無人機操作限制，應遠離高速公路、快速道路、鐵道、 建築物或障礙物30公尺以上；不得於移動中的車輛或船艦上操作遙控無人機；最大飛行速度每小時不得超過87海浬；延伸視距最大範圍為半徑900公尺。

民航局說，為不妨礙產業發展，草案中明訂「例外」原則，政府機關、學校等法人以無人機執行巡檢、保全、農業植保或其他經民航局核准的飛航行為，可以不受限制，以「監理沙盒」概念容許創新發展空間。

民航局說，上週已召開2場公聽會，蒐集業者與地方政府意見，預計年底前完成法制程序，明年7月與另一部子法「檢驗考驗委託辦法」同時生效；屆時也將建置資訊系統，提供實名註冊、登錄與圖資查詢功能。

黃綠紅區分航區

民航局指出，未來玩家可以利用網路、手機App定位，掌握所在區域是否開放飛航，初步規劃以3種顏色區分，「綠色為適航、黃色為特定時間開放、紅色為禁航」；未來也不排除與業者合作直接將圖資納入電子圍籬。