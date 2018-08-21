北台中家扶中心安排學參訪神岡58砲指部

北家扶中心帶學生到五八砲指部體驗射擊。（北家扶中心提供）

2018-08-21 19:07

〔記者歐素美／台中報導〕北台中家扶中心舉辦「高中職場體驗營」，透過實際的企業參訪、與企業主對話，增進學生對就業市場的了解，21日並安排學生前往陸軍第十軍團砲兵第五八砲指揮部圳堵營區射擊等進行一日軍人體驗，不少學生參觀後將職業軍人列入未來職業選項。

北家扶中心鑑於高中及大學錄取名單陸續放榜，多數學生雖能順利升學，但許多家長卻憂心孩子未來畢業出路，加上近年來科技逐漸取代人力，究竟孩子選讀的科系是否會有被淘汰？充滿未知數，北家扶中心為提供孩子更多體驗，讓孩子所學能與職場接軌，於20日至21日兩天舉辦「高中職場體驗營」，除帶領孩子到在地企業實習，也到軍中體驗。

學生今天到五八砲指部，實際體驗戰鬥體適能障礙設施，並至射擊模擬館，體驗在不同情境下進行射擊。參與學生表示，十分刺激。

因政府推動募兵，軍方也藉此招募人才，不少學生表示，從軍不怕失業，薪資也不錯，是不錯的工作選項；不過，也有人擔心軍中束縛多，興趣缺缺。

北台中家扶中心主任劉正文表示，家長通常都以科系前景來幫助子女選填志願，但也常發生子女升學後才發現科系與自身興趣不合，導致學習痛苦，透過職場體驗可讓學生認識職場的真實狀況，求學期間彌補其不足，增進未來職場競爭力。