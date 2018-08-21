南市地方創生計畫 「白寶河」翻轉蓮鄉農村經濟

南市文化局今日發表「白寶河」地方創生計畫成果，透過設計研發將在地創意產業包裝直售，希望引領民眾深入體驗蓮鄉四季風景，翻轉農村經濟。（記者王涵平攝）

2018-08-21 18:07

［記者王涵平／台南報導］南市文化局今日發表「白寶河」地方創生計畫成果，透過設計研發將在地創意產業包裝直售，希望引領民眾深入體驗蓮鄉四季風景，翻轉農村經濟。

南市文化局表示，配合國家發展委員會推動「設計翻轉、地方創生」計畫，「白寶河－白河選品加值計畫」串連白河地區返鄉青農、在地職人、店家及企業，透過設計提升在地產業，並營造創意空間場域，結合在地產業展示與體驗。

「白河選品」包括白河在地產業特色5項創意產品，有手工蓮藕粉、黑玄米茶、荷染體驗包、蓮花茶綠植栽及青蛙造型擴音器。5個品牌據點同步設置直販所，直接在產地上架，減少中間利潤損失，讓消費者在產地直接向生產者購買到第一手、最新鮮的產品。

此外，在地「稻荷咖工作坊」提供DIY荷染布巾體驗以及在地風味美食；虎山社區回收當地靈芝工廠廢棄太空包作為植栽基材，形成社區獨有的循環經濟。

文化局指出，優質「白河選品」是在地豐富的人、文、產、地、景的反映，由在地生活凝聚洗鍊而成的精華，引入專業設計團隊與在地品牌合作，透過設計改變這些產品的消費模式及擴展通路。

例如將蓮藕粉及玄米茶改為小包裝，方便攜帶沖泡，符合現代生活；綠植栽則回收利用在地靈芝工廠廢料，讓在地循環經濟成為可能。

另外也創造在地產業與地方活動、四季節慶結合的發展機會。例如在「一群農夫」的將軍山農場可以體驗最另類的農場日常，不管是採柳丁、玉米筍，甚至田中焢窯，主要目的都是透過做中學、學中做，向各界推廣田園地景及食農教育理念，延續農村的生命力。