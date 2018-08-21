兒童打公費疫苗 9月起免診察費

2018-08-21 16:28

〔記者林惠琴／台北報導〕民眾習慣到醫療院所接種公費疫苗，但醫界不滿政府只給疫苗，其他保存、人事費用均須自行負擔、長期虧錢「做功德」，去年發起連署要求提供合理疫苗處置費。衛福部疾管署今日宣布，9月起將補助執行公費疫苗接種處置費擴及兒童常規疫苗入國小前所有應接種劑次，以及75歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗，每劑100元，家長也可省下診察費。

疾管署副署長羅一鈞表示，過去補助醫療院所執行公費疫苗接種處置費，僅限於公費流感疫苗與1歲以下兒童常規接種的7診次、10劑，但現在擴及入1歲以後、國小前應接種10劑也納入，以及75歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗，每劑補助疫苗接種處置費100元，疫苗基金每年估計將增加支出2.7億元。

羅一鈞提及，新制9月上路，過去少數醫療院所提供接種公費疫苗服務時，會酌收診察費約50元至300元不等，但未來補助疫苗接種處置費後，民眾可省下這筆費用，若以兒童接種10劑、每劑100元計算，等於可省下1000元，僅要負擔掛號費等費用即可。

醫師公會全聯會副秘書長張必正指出，超過8成以上民眾選擇至預防接種合約院所接種疫苗，此次擴大補助疫苗處置費範圍，是對常年接種公費疫苗醫師的肯定與專業尊重。

兒科醫學會秘書長傅雲慶也說，樂見政府肯定基層醫師的付出，在疫苗基金有限財源下，仍積極爭取補助。