古坑人猴大戰 特製「定時炮」驅猴

古坑鄉公所獸醫廖翊斈與鐵工師傅合作特製驅趕獼猴的「定時炮」。（記者黃淑莉翻攝）

2018-08-21 17:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑山區台灣獼猴危害農作物情況嚴重，農民說起台灣獼猴咬牙切齒，古坑公所僱工驅趕台灣獼猴計畫今年範圍擴大，考量有的地區位置偏僻，在人力不足情況下，公所獸醫廖翊斈與鐵工師傅一起特製「定時炮」趕猴！

農委會今年6月28日召開「野生動物保育諮詢委員會議」通過台灣獼猴從保育類調整為一般類，古坑鄉公所說，農委會尚未公告，台灣獼猴現仍為保育類動物任意獵捕、宰殺、騷擾或虐待，仍依保育類裁罰。

古坑鄉公所農業課長王正彬說，古坑山區台灣獼猴危害情況很嚴重，草嶺石壁甜杮果農收成前就被獼猴先收成，或整園收不到三分之一，其他柑橘、柳丁、竹筍及蔬菜等農作物也一樣飽受猴害所苦。

王正彬指出，在沒有更好的防範方法前，驅趕還是效果最好的方法，今年持續辦理僱工驅猴，且範圍擴大，除原已辦理的草嶺石壁、新庄，新增東和、桂林、樟湖及棋盤等村落，預計僱用20多人，執行時間9至12月。

古坑公所獸醫廖翊斈說，由於有的位置偏僻，經費有限情況之下，他參考網路相關作品，設計出可以防雨、防風及自動點燃鞭的功能。